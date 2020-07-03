03 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine hakaret soruşturmasında yeni gelişme! Bir alçak daha tutuklandı

Son dakika haberine göre ,  ve ailesine üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K.’nın tutuklandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine hakaret soruşturmasında yeni gelişme! Bir alçak daha tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K. tutuklanmıştır" denildi.

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