02 Temmuz 2020, Perşembe
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine hakaret etmişti! Erzurum'da tutuklandı

Son dakika haberi... 'da, 'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan 1 kişi tutuklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik üzerinden paylaşımda bulunduğu tespit edilen F.K. gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2020
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ALBAYRAK AİLESİNE HAKARET ETMİŞTİ! ERZURUM'DA TUTUKLANDI

Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik üzerinden paylaşımda bulunduğu tespit edilen F.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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