Son dakika: Albayrak ailesine çirkin saldırıda flaş gelişme: 16 kişiden 1'i tutuklandı
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin yurt genelinde gözaltına alınan 16 hesap yöneticisinden 1'i tutuklanırken, 5'i ifadelerinden sonra, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. 9 kişinin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyada 4'üncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurduğu paylaşımın ardından yapılan hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Bakan Albayrak ve ailesine yönelik paylaşım yapıp, kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmada 35 hesap yöneticisi tespit edildi. Bunlardan 16'sı yurt genelinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i polisteki ifadelerinin ardından, 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise tutuklandı. 9 kişinin ise adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Tespit edilen hesap yöneticilerinden 4'ünün yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, diğer 15'inin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.
İSTANBUL'DA 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Soruşturmanın İstanbul ayağında 7 kişi gözaltına alındı. 4 kişi savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. 18 yaşından küçük şüpheli çocuk şube müdürlüğüne gönderilirken ifadeleri tamamlanan Muammer K. ile Mehmet F.K. adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler adliyeye götürülürken sorulan sorulara cevap vermedi. Öte yandan şüphelilerin emniyette verdikleri ifadede, "Berat Albayrak ve eşinden özür diliyoruz. Yaptıklarımıza çok pişmanız" dedikleri belirtildi.
Soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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