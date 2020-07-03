Son dakika: TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan Baro başkanlarına flaş çağrı
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: "Baro başkanlarına sesleniyorum, dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun." dedi.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: "Baro başkanlarına sesleniyorum, dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun." dedi.
Öte yandan Feyzioğlu, "Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?" mesajını verdi.
Öte yandan Feyzioğlu, "Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?" mesajını verdi.
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