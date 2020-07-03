İzmirlinin çilesi bitmiyor! Belediye 'yıkacağız' deyip evinden çıkarttı, vatandaş bir yıldır sokakta

Bostanlı'da yaklaşık 40 yıllık olan 11 eğik binadan birinin yıkımı, mart ayında gerçekleşirken, 10'u hala yıkılmadı. Yıkım işlemlerinin gerçekleşmesi için, Karşıyaka Belediyesi'nin hazırlayıp, şubat ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği imar revizyon planının onaylanmasının beklendiği öğrenildi. Yıllardır oturdukları evlerinden tahliye edilen, kapılarına mühür vurulan ev sahiplerinin birçoğu ise geçen kasım ayından beri kirada oturuyor. Bazılarına kira yardımı yapılırken, bazıları hala bekliyor. Ev sahipleri, kimseden bir bilgi alamadıklarını, evlerine ne olacağını öğrenmek istediklerini söyleyerek, duruma tepki gösterdi.

"YIKILAN EVİN YERİNE OTOPARK YAPMAYA KALKMIŞLAR"

Yıkılan Akalın Apartmanı'nda ev sahibi olan Sedef Şengül, "Biz evlerden tahliye edildikten sonra maddi manevi aradığımız yardımı bulamadık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden defalarca görüşme talep ettik, Tunç Bey bize asla randevu vermedi. Dün de de boş arsamızın üzerine bir manav ve otopark mafyası çökmeye kalktı. Burayı otopark yapmak için tuğlaları getirmişler. Gören birisi bize fotoğraf attı. Kimsenin haberi olmadan arkadaşlar inşaata başlamışlar. Bizden biri gelip kimden izin aldıklarını sormuş. Onlar da alt kattaki dükkan sahibinin onları kiraladığını, ondan yetki alarak yaptıklarını söylemişler. Zabıtayı aradık ve gittiler. Madem biz evlerimizden olduk, diğer evleri de tahliye etsinler. Buraya bir çözüm bulunsun. Sadece bizim binamız mı çevreye zararlıydı?" dedi.



