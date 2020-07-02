Bakan Albayrak ve ailesine hakaretten tutuklanmıştı! Bağlantıları araştırılıyor...

Bakan Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olmasının ardından, sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirlenen emlakçı Ercan Bozdağ, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Mersin'de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan Bozdağ, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ercan Bozdağ, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'kamu görevlisine karşı, görevinden dolayı hareket' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin, Ercan Bozdağ'ın herhangi bir örgütle bağlantısının olup olmadığını araştırıldığı belirtildi.