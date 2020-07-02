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Bakan Albayrak ve ailesine hakaretten tutuklanmıştı! Bağlantıları araştırılıyor...

Hazine ve Maliye Bakanı ve ailesine yönelik üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ’ın bağlantıları araştırılıyor.

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Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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Bakan 'ın 4'üncü kez baba olmasının ardından, üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirlenen emlakçı , Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 'de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan Bozdağ, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ercan Bozdağ, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'kamu görevlisine karşı, görevinden dolayı hareket' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin, Ercan Bozdağ'ın herhangi bir örgütle bağlantısının olup olmadığını araştırıldığı belirtildi.

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