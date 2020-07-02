AFAD'da düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı' sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak toplantıya ilişkin bilgi aktarmış, Başkan Erdoğan da bölgeye 50 briket ev bağışında bulunacağının sözünü vermişti.

Başkan Erdoğan, 50 briket ev bedeli olan 250 bin TL'yi İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı hesabına yatırdı. Bakan Soylu Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışladığı 50 evin ücretini, AFAD hesaplarına aktardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

BAKAN SOYLU, 20 BRİKET EV BEDELİNİ BAĞIŞLADI

Başkan Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye yaptıracağı toplam 20 briket ev bedelini hafta içi sivil toplum kuruluşlarına bağışladı. Ayrıca kampanya kapsamında sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra 81 İl Valiliği de 5 bin briket ev bağışında bulunacak.



50 BİN BRİKET EV HEDEFLENİYOR



AFAD koordinasyonunda bir araya gelen Türk Kızılayı, İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Deniz Feneri Derneği, Türk Diyanet Vakfı, Aziz Mahmud Hüdai Vakfı, Beşir Derneği, Fetihder, Kıyamder ve Yedi Başak, İdlib için ortak 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 50 bin briket ev yapılması hedefleniyor. Şimdiye kadar yaklaşık 19 bin briket evin projelendirildiği kampanyada 50 bin evin yılsonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.



NELER YAŞANMIŞTI?



BAŞKAN ERDOĞAN YARDIMINI GEÇEN HAFTA AÇIKLAMIŞTI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Sivil Toplum Kuruluşları'nın düzenlediği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yer aldığı İdlib toplantısına telefonla katılarak açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın 50 konut sözü vermesi yüzleri güldürdü.

50 KONUT SÖZLERİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Süleyman Bey'in 20 konut sözü var. İlk hedefte 50 konutta biz söz vermiş olalım. Biz de oraya katkıda bulunmuş olalım. Rabbin bu kardeşlerimizi çektikleri bu çilelerden bir an önce kurtarmaya bizleri vesile kılsın." dedi.

"RABBİM YARDIMCIMIZ OLSUN"

Başkan Erdoğan, "Allah katkı veren herkesten razı olsun. Bütün kardeşlerimize çok selamlar ve saygılar sunuyorum. Rabbim yardımcımız olsun. " ifadelerini kullandı.

"KONUT HEDEFİMİZİ SÜRATLE YAZ MEVSİMİ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİR"

Türk milletinin bugüne kadar sadece Suriye'de değil, dünyanın farklı yerlerinde garip gureba, fakir fukara ve mazlumun yanında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra da bu millet yine aynı şekilde yer almaya devam edecektir. Şu anda komşumuz sınır boylarında bu verdiğimiz mücadelede de çok büyük önem arz ediyor. Konut hedefimizi süratle yaz mevsimi içerisinde gerçekleştirir ondan sonra da buraya Suriyeli kardeşlerimizin yerleşmesini sağlayabilirsek inşallah kış mevsimine hiç olmazsa buralarda girme şansını, imkanını yakalarlar. Ondan sonra 50 bin konut hedefinin de üzerine çıkar orada bunları daha da artırırız.