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Son dakika: MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı

Son dakika... : bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 /’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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MSB: O BÖLGEDE 6 TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI
: bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 /'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

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