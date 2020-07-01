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İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! Koronavirüs test merkezi açıldı

Uçuşların yeniden başladığı ’nda koronavirüs testinin yapılabileceği merkez kuruldu. Havalimanı böylece içerisinde laboratuvar bulunan ilk havalimanı oldu. Test yaptıran yolculara sonuçlar iki saatte verileceğini anlatan merkez yetkilisi Fatin Mere, 50 kabinde günlük ortalama 40 bin test yapabilecek kapasiteleri olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BİR İLK!

Korona virüs salgınında 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normal süreçte, dış hatlar terminaline korona virüs PCR testlerinin yapılabileceği merkez kuruldu. Havalimanı, içerisinde laboratuvar bulunan ilk havalimanı oldu. Havalimanı test merkezini gazetecilere tanıtan İstanbul Havalimanı , "2 Saatlik dilimlerde bu test sonuçları sisteme düşüp yolculara ulaştırılabiliyor" dedi.

TEST MERKEZİ GÜNDE 30-İLE 40 BİN TEST YAPABİLECEK
Test merkezi hakkında gazetecilere açıklama yapan Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatin Mere,"Burası yolcuların ya da ülkelerin talepleri ve istekleri doğrultusunda PCR testi yapılması için kuruldu. Buranın saatlik kapasitesi yaklaşık 2 bin, 50 tane numune alma kabinimiz var burada. 2 saatlik dilimde ortalama 2 bin test, gün sonu ise 30- 40 bin teste hizmet verebiliyor bu laboratuvar. Türkiye'de hiçbir havalimanında kurulu bir laboratuvar yok. Yani bu şu anlama geliyor. Sürüntü veren yolcuların test işlemleri için, her hangi bir hastaneye veya polikliniğe gitmiyor. Tamamen test sonuçları havalimanında oluşturulan laboratuvarda sonuçlandırılarak yolculara ulaştırılıyor. Bu tabi bize büyük anlamda zaman kazandırıyor" dedi.

TEST MERKEZİ 5 BİN METRE KARE ALANA KURULDU
Gelen ve giden yolculara test yapabilecek durumda olduklarını söyleyen Mere, "Bu bulunduğumuz alan yaklaşık 4 bin metrekare. Aynı zamanda kara tarafında da giden yolcularımız için oluşturduğumuz yaklaşık bin metre kare bir alan var. Yaklaşık 5 Bin metre kare bir alan ile yolculara bu test imkanını sağlıyor olacağız. Biz senaryo olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Hem gelen yolcu hemde giden yolcu için test merkezlerini hazırladık" dedi

PCR Testinden bir ticari beklentilerinin olmadığını söyleyen Mere, "Bizim buradan her hangi bir ticari beklentimiz yok. Bizim bir gelir beklentimiz yok. Sağlık Bakanlığının daha öncede basına yansıttığı gibi 110 liralık bir ücret olacağından bahsediliyor. Ancak Havalimanı için ayrı bir ücretlendirme yapar mı yapmaz mı bilmiyoruz. Bizim dediğim gibi buradan bir gelir beklenti amacımız yok" ifadelerini kullandı.

TEST SONUÇLARI 2 SAATTE YOLCUYA ULAŞACAK
İGA çalışanı 520 personele deneme testi yaptıklarını söyleyen Mere, "Biz burada bir test yaptık deneme yaptık 520 personelimize. Buranında bir denemesini yaptık. Yolcular gelmeden önce. 520 kişiye test yaptık. Buradaki en önemli konu 520 personelimizin negatif çıkmasıdır" ifadelerini kullandı.

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