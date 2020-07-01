Kadın dilencinin üzerinden 'F' serisi dolar çıktı
Hatay'ın Belen ilçesinde, zabıta memurları tarafından yakalanan dilenci kadının üzerinde 2 adet F serisi 1 dolar bulundu. Dolarlara tutanak tutularak el konulurken, adı açıklanmayan kadın, polise teslim edildi.
Muhlisali Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde denetim yapan zabıta ekipleri, adı açıklanmayan dilenci kadını yakaladı. Belen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen kadının üzerinde yapılan aramada, 26 lira 50 kuruş ile FETÖ'nün görevlendirmeler için kullandığı 'F' serisi 2 adet 1 dolar bulundu.
Dolarlara tutanak tutularak el konulurken, adı açıklanmayan kadın, polise teslim edildi.
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