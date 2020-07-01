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Kadın dilencinin üzerinden 'F' serisi dolar çıktı

'ın Belen ilçesinde, zabıta memurları tarafından yakalanan  kadının üzerinde 2 adet bulundu. Dolarlara tutanak tutularak el konulurken, adı açıklanmayan kadın, polise teslim edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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KADIN DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 'F' SERİSİ DOLAR ÇIKTI

Muhlisali Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde denetim yapan zabıta ekipleri, adı açıklanmayan kadını yakaladı. Belen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen kadının üzerinde yapılan aramada, 26 lira 50 kuruş ile 'nün görevlendirmeler için kullandığı 'F' serisi 2 adet 1 dolar bulundu.

Dolarlara tutanak tutularak el konulurken, adı açıklanmayan kadın, polise teslim edildi.

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