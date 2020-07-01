CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu yalanlayan tweetler
Bazı terör örgütü elebaşları ile aynı fotoğrafta photoshopla bir araya getirilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ‘Sadece photoshop ile yan yana getirebilirsiniz’ şeklindeki açıklaması garipsendi. Kaftancıoğlu’nun bu açıklaması ardından akıllara PKK’lı Sakine Cansız ve MLKP terör örgütünün kurucu üyelerinden Hasan Ocak için attığı destek tweetleri geldi. Örgüt militanlarıyla ilgili attığı tweetler Kaftancıoğlu’nu yalanladı. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...
Sosyal medya üzerinden photoshop marifetiyle bir görsel hazırlanmış, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bazı terör örgütü elebaşları ile yan yana getirilmişti.
Fotoğrafa tepki gösteren Canan Kaftancıoğlu 'Sadece photoshop ile yan yana getirebilirsiniz' şeklinde açıklama yapmıştı. Bu çıkış ardından akıllara Kaftancıoğlu'nun terör örgütü militanlarıyla ilgili attığı destek tweetleri geldi.
Canan Kaftancıoğlu, PKK terörist Sakine Cansız ile ilgili attığı bir tweetinde "İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder' demiş "Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti" sözlerini kullanmış, örgüt mensubuna bu şekilde destek vermişti. Daha sonra da bu tweetini silmişti.
Yine Kaftancıoğlu, MLKP terör örgütünün kurucu üyelerinden olan Hasan Ocak için ise "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!' demişti. Kaftancıoğlu'nun Taksim'deki Gezi kalkışması sırasında ise, "Devlet katil değil seri katil…" dediği görülmüştü.
DAMLA KAYA/SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MSB yayınladı! Tam isabetle vuruluyor
- Bakan Kasapoğlu duyurdu: O başvurular başladı!
- Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'den kritik mesajlar
- İşte baro vesayetine son verecek çoklu baro teklifi...
- Albayrak ailesine ahlaksız saldırılar!
- İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı!
- Kızılay kurban vekalet bedeli ne kadar?
- Türkiye'den Fransa'ya 'Libya' tepkisi!
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İtirafçı her şeyi anlattı! İşte TSK'ya böyle sızmışlar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Kızılay kurban vekalet fiyatları ne kadar? 2020 vekaleten kurban kesim bedeli nedir?
- ÖSYM'den müjdeli haber bekleniyor! 2020 YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hız tutkunlarına müjde! Formula 1 2020 ne zaman başlıyor? F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
- SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: KPSS 2020/8 atama sonuçları sorgulama! 2020 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
- Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?
- Son dakika: Eğlence mekanları bugün açılacak mı? 1 Temmuz nargile kafeler, eğlence yerleri ne zaman açılacak?
- Bugün nereler açılacak? 1 Temmuz sinema salonları, oyun salonları, düğün salonları, internet kafeler açıldı mı?
- ŞOK aktüel 1 Temmuz 2020 kataloğu: O üründe "15 TL değerinde D&R Hediye Çeki" İşte aktüel ürünler...
- Altın 8 yılın zirvesine yakın! Yeni rekor gelecek mi? 1 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?