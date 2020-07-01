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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu yalanlayan tweetler

Bazı terör örgütü elebaşları ile aynı fotoğrafta photoshopla bir araya getirilen İstanbul İl Başkanı ‘Sadece photoshop ile yan yana getirebilirsiniz’ şeklindeki açıklaması garipsendi. Kaftancıoğlu’nun bu açıklaması ardından akıllara ’lı ve terör örgütünün kurucu üyelerinden için attığı destek tweetleri geldi. Örgüt militanlarıyla ilgili attığı tweetler Kaftancıoğlu’nu yalanladı. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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KAFTANCIOĞLU’NU YALANLAYAN TWEETLER

Sosyal medya üzerinden photoshop marifetiyle bir görsel hazırlanmış, İstanbul İl Başkanı , bazı terör örgütü elebaşları ile yan yana getirilmişti.

Fotoğrafa tepki gösteren Canan Kaftancıoğlu 'Sadece photoshop ile yan yana getirebilirsiniz' şeklinde açıklama yapmıştı. Bu çıkış ardından akıllara Kaftancıoğlu'nun terör örgütü militanlarıyla ilgili attığı destek tweetleri geldi.

Canan Kaftancıoğlu, terörist ile ilgili attığı bir tweetinde "İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder' demiş "Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti" sözlerini kullanmış, örgüt mensubuna bu şekilde destek vermişti. Daha sonra da bu tweetini silmişti.

Yine Kaftancıoğlu, terör örgütünün kurucu üyelerinden olan için ise "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!' demişti. Kaftancıoğlu'nun Taksim'deki Gezi kalkışması sırasında ise, "Devlet katil değil seri katil…" dediği görülmüştü.

DAMLA KAYA/SABAH

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