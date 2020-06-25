CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, FETÖ gazetesinde baş tacı edilmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nde, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun manşete taşındığı öğrenildi.

10 Şubat 2010 tarihli Zaman Gazetesi'nde Kaftancıoğlu'nun Ümit Kaftancıoğlu'nun gelini olarak tanıtılıp manşetten demecine yer verildiği belirlendi.

KAFTANCIOĞLU ZAMAN'A MANŞET OLDU, CHP'DE SİYASETE BAŞLADI

Kaftancıoğlu'nun 2010 yılında Zaman Gazetesi'nde manşette yer aldıktan sonra 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete başlaması ise dikkat çekti.

Bilindiği üzere Kaftancıoğlu,siyasette önünü açıldığı dönemde 2011 yılı oldu. Kaftancıoğlu, 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı görevine de getirilmişti. (Damla Kaya/Sabah)