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CHP’li Kaftancıoğlu, DHKP-C'li Kulaçoğlu’na sahip çıktı

 İstanbul İl Başkanı ’ndan DHKP-C destekçisi olduğu belirtilen ’nun gözaltına alınması ardından sosyal medyadan destek mesajı attı. Kaftancıoğlu, hesabından “Yüreğir GK Başk. #ErenYıldırım’ı talimatla hukuksuz bir şekilde tutukladıkları yetmiyormuş gibi şimdi de @gulsevenhakan ve @TaylanKulacogIu’nu gözaltına almışlar. Gerekçe: Gerek var mı?” diyerek sahip çıktı. İşte Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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CHP’Lİ KAFTANCIOĞLU, DHKP-C'Lİ KULAÇOĞLU’NA SAHİP ÇIKTI

İstanbul İl Başkanı 'ndan DHKP-C destekçisi olduğu belirtilen 'nun gözaltına alınması ardından sosyal medyadan destek geldi. Kaftancıoğlu, hesabından şunları söyleyerek sahip çıktı: "Yüreğir GK Başk. #ErenYıldırım'ı talimatla hukuksuz bir şekilde tutukladıkları yetmiyormuş gibi şimdi de @gulsevenhakan ve @TaylanKulacogIu'nu gözaltına almışlar. Gerekçe: Gerek var mı?"

Taylan Kulaçoğlu'nun Ayvalık'ta gözaltına alınmasının ardından Hakan Gülseven de gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İSİMSİZLER HAREKETİ ÜZERİNDEN GEZİ PROVOKASYONU

"İsimsizler Hareketi" adı altında Twitter'da bir hesap açılmış ve Telegram'da da bir kanal açarak örgütleme faaliyeti başlatılmıştı. İsimsizler'i kuran Taylan Kulaçoğlu, "Bizden olanları İsimsizler Hareketi'ne üye yapın" diyerek bunu takipçilerine duyurdu. İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak 'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyor.

Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi sosyal medyadan 'gezivari' bir ayaklanma özlemi duyduğu yine paylaşımlarından ortaya çıkıyor.

DAMLA KAYA - SABAH

Son dakika: “İsimsizler Hareketi” adıyla DHKP-C'yi destekleyen Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı SON DAKİKA: “İSİMSİZLER HAREKETİ” ADIYLA DHKP-C'Yİ DESTEKLEYEN TAYLAN KULAÇOĞLU GÖZALTINA ALINDI

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