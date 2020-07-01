Son dakika: CHP'nin Meclis başkanı adayı Haluk Koç oldu
Son dakika haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM başkan adayı Ankara Milletvekili Haluk Koç oldu
CHP'nin TBMM başkan adayı Ankara Milletvekili Haluk Koç oldu.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Albayrak ailesine çirkin saldırıda flaş gelişme!
- İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı!
- Sosyal medya terörü nasıl önlenecek?
- Katil Esad kaçıyor! A Haber’de bomba açıklamalar
- Kızılay kurban vekalet bedeli ne kadar?
- İstanbul Havalimanı'nda bir ilk!
- Meclis'te kritik süreç yarın başlıyor
- Kaftancıoğlu’nu yalanlayan tweetler
- NASA'dan Ankara ve Anıtkabir paylaşımı
- Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'den kritik mesajlar
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Kızılay kurban vekalet fiyatları ne kadar? 2020 vekaleten kurban kesim bedeli nedir?
- ÖSYM'den müjdeli haber bekleniyor! 2020 YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hız tutkunlarına müjde! Formula 1 2020 ne zaman başlıyor? F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
- SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: KPSS 2020/8 atama sonuçları sorgulama! 2020 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
- Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?
- Son dakika: Eğlence mekanları bugün açılacak mı? 1 Temmuz nargile kafeler, eğlence yerleri ne zaman açılacak?
- Bugün nereler açılacak? 1 Temmuz sinema salonları, oyun salonları, düğün salonları, internet kafeler açıldı mı?
- ŞOK aktüel 1 Temmuz 2020 kataloğu: O üründe "15 TL değerinde D&R Hediye Çeki" İşte aktüel ürünler...
- Altın 8 yılın zirvesine yakın! Yeni rekor gelecek mi? 1 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?