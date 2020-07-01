01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: CHP'nin Meclis başkanı adayı Haluk Koç oldu

Son dakika haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan adayı Milletvekili  oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2020
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CHP'NİN MECLİS BAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU

'nin başkan adayı Milletvekili oldu.

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