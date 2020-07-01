Son dakika: İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı
Son dakika haberi...İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki helikopter ile 10 arazöz alevlere müdahaleye başladı. Bölgeye çevre illerden de yardımcı ekipler istendi.
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yağcılar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına 3 helikopter, 10 arazöz ve bir uçakla müdahalede bulunuluyor.
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