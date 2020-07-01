01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı

Son dakika haberi...İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki helikopter ile 10 arazöz alevlere müdahaleye başladı. Bölgeye çevre illerden de yardımcı ekipler istendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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İZMİR'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI!

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yağcılar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına 3 helikopter, 10 arazöz ve bir uçakla müdahalede bulunuluyor.

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