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A Haber muhabiri Muğla'daki depreme yakalandığı o anları canlı yayında anlattı |Video

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Giriş: 28.06.2020 22:21
Güncelleme:28.06.2020 22:23
A Haber muhbiri Vural Efecik merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem anına yakalandığı o anları canlı yayında anlattı. Efecik, deprem anında evde olduğunu ifade ederken, "Depremi güçlü hissettik, yaklaşık 10 saniye boyunca yatak odası ve misafir odası arasında gittik-geldik diyebilirim" sözleriyle yaşadığı o anları ifade etti.

A Haber muhbiri Vural Efecik merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem anına yakalandığı o anları canlı yayında anlattı.

Efecik, deprem anında evde olduğunu ifade ederken, "Depremi güçlü hissettik, yaklaşık 10 saniye boyunca yatak odası ve misafir odası arasında gittik-geldik diyebilirim" sözleriyle yaşadığı o anları ifade etti.

AFAD MUĞLA'DAKİ SON DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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