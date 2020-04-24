24 Nisan 2020, Cuma
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Son dakika: Marmaris açıklarında deprem!

Son dakika haberine göre; 'de açıklarında 4,4 büyüklüğünde bir meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 16.16'da 'de Muğla'nın ilçesine 75 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

, yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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