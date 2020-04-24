Son dakika: Marmaris açıklarında deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 16.16'da Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesine 75 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.