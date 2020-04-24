Son dakika: Marmaris açıklarında deprem!
Son dakika haberine göre; Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 16.16'da Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesine 75 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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