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Son dakika: Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'dan Muğla'daki son depremle ilgili flaş açıklamalar |Video

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Giriş: 28.06.2020 21:45
Güncelleme:28.06.2020 21:51
Son dakika haberi; Merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yaşanan son depremle ilgili A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Aksoy, bölgede muhtarlarda ve güvenlik güçlerinden alınan son bilgiye göre can ve mal kaybına rastlanılmadığı ifade etti. İşte Marmaris Kaymakamı Aksoy'un A Haber canlı yayınında yaptığı o açıklamalar...

Son dakika haberi; Merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MARMARİS KAYMAKAMI A HABER'E KONUŞTU

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yaşanan son depremle ilgili A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Aksoy, bölgede muhtarlarda ve güvenlik güçlerinden alınan son bilgiye göre can ve mal kaybına rastlanılmadığı ifade etti.

Son dakika: Marmaris KaymakamıAksoy'dan depremle ilgili açıklama
Son dakika: Marmaris KaymakamıAksoy'dan depremle ilgili açıklama
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