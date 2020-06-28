Son dakika haberi; Merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yaşanan son depremle ilgili A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Aksoy, bölgede muhtarlarda ve güvenlik güçlerinden alınan son bilgiye göre can ve mal kaybına rastlanılmadığı ifade etti. İşte Marmaris Kaymakamı Aksoy'un A Haber canlı yayınında yaptığı o açıklamalar...

Son dakika haberi; Merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MARMARİS KAYMAKAMI A HABER'E KONUŞTU

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yaşanan son depremle ilgili A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Aksoy, bölgede muhtarlarda ve güvenlik güçlerinden alınan son bilgiye göre can ve mal kaybına rastlanılmadığı ifade etti.