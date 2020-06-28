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Muğla'da 5.2'lik deprem! O anlar böyle görüntülendi

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Giriş: 28.06.2020 22:05
Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." dedi. Öte yandan deprem anları güvenlik kameralarına tarafından saniye saniye yansıdı. Bir kafeteryada oturan vatandaşları deprem anında kendilerini dışarı attı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Muğla'nın yanı sıra İzmir ve Antalya'da da hissedilen depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." dedi.

Aksoy, depremin merkez üssüne yakın olarak belirtilen ve Marmaris ile Datça arasında kalan Osmaniye Mahallesi'ne hareket etti.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban da yer sarsıntısına ilişkin ilçelerinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

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