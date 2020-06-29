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Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem! | Video

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Giriş: 29.06.2020 08:34
Güncelleme:29.06.2020 08:39
Son dakika haberine göre; Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem!
Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem!
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