Akrep Tepesinin ardından Kasroki tepesi de Mehmetçiğin kontrolünde!
Türkiye'ye yönelik terör tehdidini kaldırmak için Şırnak Uludere'nin karşısındaki Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe Kaplan harekâtında önemli gelişme yaşandı. PKK elebaşı Murat Karayılan’ın “Düşerse Haftanin’in tamamını alırlar” dediği Akrep Tepesinin ardından Kasroki tepesi de alındı.
Kuzey Irak'tan Türkiye'ye yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak için Haftanin bölgesinde yürütülen hava destekli Pençe Kaplan kara harekâtı kesintisiz sürüyor. Teröristlere ait Haftanin vadisi içindeki bazı kamp ve barınma alanlarının Mehmetçiğin eline geçmesinden sonra iyice köşeye sıkışan teröristler 2 kamp arasındaki bağlantıyı sağlayan yeraltı tünelinden kaçmaya çalışırken uçaklar tarafından tespit edilerek vuruldu. 9 teröristin öldürüldüğü tünelin 80 metre uzunluğunda olduğu bildirildi. Haftanin bölgesinde Akrep tepesinin TSK'nın kontrolüne geçmesinden sonra Kasroki tepesi de güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti ve burada yaşanan çatışmada ise 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. 1 asker şehit oldu.
KASROKİ'DE KISTIRILDILAR
Teröristlerin Türkiye'ye sızmada en yoğun kullandıkları Şırnak Uludere'nin karşısındaki Haftanin'de başlatılan Pençe Kaplan kara harekâtında Mehmetçik teröristlere adeta kan kusturuyor. Akrep tepesinin TSK'nın kontrolüne geçmesinden sonra Vadiden kaçmaya çalışan teröristler Kasroki tepesinde kıstırıldı. Keşan ve Perak arasındaki bağlantıyı da sağlayan Kasroki bölgesinde teröristlerce yeraltına kazılmış 80 metrelik bir tünel tespit edildi. 2 uçak tarafından gerçekleşen harekâtta tünel yerle bir edildi. Helikopterle Kasroki tepesine indirilen Mehmetçik arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında 4'ü kadın 9 teröristin cesetlerini buldu.
24 SAATTE 14 TERÖRİST
Teröristlerden birinin Mehmetçiğin bulunduğu bir tepeye intihar saldırısı düzenlemek isterken son anda fark edilerek öldürüldüğü öğrenildi. 14 teröristin öldürüldüğü harekâtta bir asker de şehit oldu. Son 24 saatte 14 teröristin öldürüldüğü bölgede 80 hedef Atak taarruz helikopterleri, SİHA ve uçaklarca vurularak imha edildi.
Mehmetçik Haftanin içindeki Pusağa Vadisi, Şeşdara, Pirbela ve Şeraniş, Akrep Tepesinden sonra bu bölgedeki önemli barınma alanlarından biri olan Kasroki tepesini de teröristlerden temizleyerek kontrolü sağladı. Harekâtın Haftanin Vadisi içinde yer alan Keşan, Kaşuran, Perak, Banike, Mergasor, Hantur Dağı ve Sipan bölgelerinde yoğunlaştırıldı. Teröristlerin lojistik ihtiyaçlarının karşılandığı köy ve mezralara açılan tüm ikmal yolları Mehmetçik ve Irak bölgesel yönetimine bağlı peşmergelerce kapatıldı.
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