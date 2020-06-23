CHP’li Torun Türkçe Olimpiyatları üzerinden AK Parti’yi eleştirmeye kalktı kirli defterleri ortaya çıktı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkçe Olimpiyatları üzerinden AK Parti hükümetini eleştirmek isterken fena ofsayta düştü. Sabah’tan Damla Kaya’nın haberine göre; Torun’un 2014 yılında FETÖ tarafından organize edilen Türkçe Olimpiyatları’nın yasaklanması üzerine cansiperane FETÖ’cüleri savunduğu açıklamaları ortaya çıktı.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir video konferans üzerinden "İzmir'in ayrı bir bayrağı olsun, ayrı bir para birimi olsun" gibi projeleri olduğunu itiraf etmişti. Skandal sözlere tepkiler çığ gibi büyürken CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Soyer'e destek vermek üzere ilginç bir paylaşım yaptı.
EYALET HAYALİ KURAN TUNÇ SOYER'E SAHİP ÇIKTI
Torun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yine troller, yine #SuniGündem, Geçmişte FETÖ'nün Merkez Bankası gibi çalışanlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in vatanseverliğini aman ha sorgulamaya kalkışmasın!" ifadelerini kullandı.
Ancak Torun'un bugün AK Parti hükümetini köşeye sıkıştırmak için malzeme yaptığı FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatlarını geçmişte cansiperane savunduğu ortaya çıktı.
2014'TE FETÖ'YE SAHİP ÇIKTI
CHP'li Seyit Torun'un 2014 yerel seçimlerinde CHP Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olduğu dönemde o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkçe Olimpiyatları'nın yasaklanacağını duyurması ardından FETÖ'cülere sahip çıkan bir açıklama yaptığı belirlendi.
Torun'un "Ordu'daki bütün tesisleri ve yayları Türkçe Olimpiyatları'na tahsis edeceğiz. Türk bayrağını 160 ülkede dalgalandıran, Türkçeyi evrensel sevgi dili haline getiren Türkçe Olimpiyatları'nın yasaklanmak istenmesini akıl tutulmasıdır" dediği ayyuka çıktı.(Damla Kaya/Sabah)
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