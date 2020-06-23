23 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Siirt’te PKK’ya yardım eden bir kişi yakalandı

Son dakika haberi... İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, / silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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O İLDE PKK’YA YARDIM EDEN BİR KİŞİ YAKALANDI

Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü 'ya bilerek ve isteyerek yardım ettiği tespit edilen zanlının yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, " Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen S.C. isimli şahıs icra edilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Siirt Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

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