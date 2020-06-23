Son dakika: Türk ve Ukrayna heyetlerinden Kiev'de kritik görüşme

Heyetlerin dün gerçekleştirdikleri toplantıda, iki ülke ilişkileri ile mevcut anlaşmaların uygulanma durumu ve temel ikili iş birliği mekanizmaları ele alındı.

Görüşmelerde öncelikli iş birliği alanları ile ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük özel projeler, Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu (TEİK) 12. Dönem Toplantısına yönelik hazırlıklar ve Serbest Ticaret Anlaşması müzakere süreci üzerinde duruldu.





Savunma sanayii alanındaki ilişkiler ile iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesinin de gündeme geldiği toplantıda heyetler, Türkiye-Ukrayna iş birliğinin 2020 yılındaki temel önceliklerine dönük bir yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulundu.





Görüşmelerde ayrıca Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteği ile Kırım Tatarlarının hak ve menfaatlerinin korunmasına verdiği önem vurgulandı.

