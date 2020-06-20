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Başkan Erdoğan talimat verdi! Türkiye'den 18 ülkeye yardım eli

, Başkan ’ın talimatıyla ile koordineli olarak 1 Nisan'dan bugüne kadar 3 milyon 200 bin maske, 4 bin 950 litre dezenfektan ve 8 bin tanı kitini 18 ülkeye taşıdı.

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Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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TÜRKİYE'DEN 18 ÜLKEYE YARDIM ELİ

Dünya genelindeki birçok ülke korona virüs (Covid-19) ile mücadelede kullanılan koruyucu malzemelerin tedariğinde zorlanırken, yerli ve milli olarak ürettiği koruyucu malzemelerle salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Başkan 'ın talimatıyla ve koordinesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen maske, yüz koruyucu, göz koruyucu, N95 maske, tulum, dezenfektan ve tanı kitleri 120'nin üzerinde ülkeye gönderildi. Yurt dışına gönderilen malzemelerin bir kısmı hem ülkelerin gönderdiği uçaklarla hem de Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla yollanırken, 'nin askeri kargo uçakları da yoğun mesai yaptı.




18 ÜLKEYE YARDIM ELİ
Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde 1 Nisan tarihinden bugüne kadar yerli ve milli imkanlarla üretilen yaklaşık 3 milyon 200 bin maske, 3 bin 900 yüz koruyucu, 15 bin 500 göz koruyucu, 139 bin N95 maske, 250 bin 700 tulum, 4 bin 950 litre dezenfektan ve 8 bin tanı kiti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () askeri kargo uçaklarıyla aralarında ABD, ve 'nın da bulunduğu 18 ülkeye gönderildi. TSK'ya ait A-400M tipi ve çeşitli askeri kargo uçaklarıyla taşınan koruyucu tıbbi malzemelerin gittiği 18 ülke şöyle:

"İtalya, İspanya, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Libya, İngiltere, ABD, Güney Afrika Cumhuriyeti, Somali, Tunus, Ukrayna, Kazakistan, Arnavutluk, Çad, Nijer ve Afganistan."

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