Türkiye'den Andorra'ya koronavirüs yardımı
Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanına yardım göndermeye devam ediyor. Türkiye'nin Andorra'ya gönderdiği yardım uçağı bu ülkeye ulaştı.
Türkiye, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde Andorra'ya tıbbi malzeme yardımı yaptı.
Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, Kovid-19 ile mücadelede kullanılan yüz maskelerin olduğu kolileri Andorra Dışişleri Bakanı Maria Ubach Font'a teslim etti.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİLER
Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu, sosyal medya hesaplarından "Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede uluslararası dayanışmanın bayraktarlığını yapmaya devam ediyor." paylaşımına yer verdi.
Andorra Dışişleri Bakanı Font da twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Büyükelçi Cihad Erginay ve Başkonsolos Güçlü Kalafat'ı burada ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Türkiye ve Andorra, karşılıklı iyi ikili ilişkilerine devam etmektedir. Maske bağışından dolayı Türkiye Dışişleri Bakanlığına ve Dilma tekstile çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.
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