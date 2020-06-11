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Son dakika: Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım

Son dakika haberi... , koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde 'a da yardım elini uzattı. Afganistan'a gönderilen yardımlar 'ndan askeri uçakla ile ulaştırılacak.

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Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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TÜRKİYE'DEN BİR YARDIM ELİ DAHA
, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde 'a tıbbi malzemeler hibe edecek. Türkiye, salgınla mücadelede dünyanın birçok ülkesine yardımlarına devam ediyor. 100'ü aşkın ülkeye yardım gönderen Türkiye bunlara yenilerini de ekledi.
Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım | VİDEO TÜRKİYE'DEN AFGANİSTAN'A TIBBİ YARDIM | VİDEO

Ankara'da 15 Mayıs'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar, 'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Afganistan'a 5 hasta gözlem monitörü, 10'ar ventilatör, oksijen konsantratörü, oksijen regülatörü, aspiratör, laringoskop, nebulizatör, 3 PCR cihazı, 2'şer buhar sterilizör otoklav ve defibrilatör ile 30 bin Covid-19 RT-q PCR tanı tespit kitinden oluşan tıbbi ve laboratuvar ekipmanı hibe edecek.

Afganistan'a gönderilen yardımlar 'ndan askeri uçakla ile ulaştırılacak.

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