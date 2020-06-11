Son dakika: Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım
Son dakika haberi... Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde Afganistan'a da yardım elini uzattı. Afganistan'a gönderilen yardımlar Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan askeri uçakla ile ulaştırılacak.
Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde Afganistan'a tıbbi malzemeler hibe edecek. Türkiye, salgınla mücadelede dünyanın birçok ülkesine yardımlarına devam ediyor. 100'ü aşkın ülkeye yardım gönderen Türkiye bunlara yenilerini de ekledi.
Ankara'da 15 Mayıs'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara'da 15 Mayıs'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Afganistan'a 5 hasta gözlem monitörü, 10'ar ventilatör, oksijen konsantratörü, oksijen regülatörü, aspiratör, laringoskop, nebulizatör, 3 PCR cihazı, 2'şer buhar sterilizör otoklav ve defibrilatör ile 30 bin Covid-19 RT-q PCR tanı tespit kitinden oluşan tıbbi ve laboratuvar ekipmanı hibe edecek.
Afganistan'a gönderilen yardımlar Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan askeri uçakla ile ulaştırılacak.
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