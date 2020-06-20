Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Haziran 2020 günü il genelinde 2 ayrı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 24 zanlı yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. DEAŞ üyesi oldukları, çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve irtibatlı olduklarına ilişkin bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kaldığı 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 4'ü Türk vatandaşı, 18'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 24 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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