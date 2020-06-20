20 Haziran 2020, Cumartesi
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Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Haziran 2020 günü il genelinde 2 ayrı operasyonda terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 24 zanlı yakalandı.

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Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında kararı verildi. DEAŞ üyesi oldukları, çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve irtibatlı olduklarına ilişkin bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kaldığı 2 ayrı adrese eş zamanlı düzenledi.


Operasyonda 4'ü Türk vatandaşı, 18'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 24 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.




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