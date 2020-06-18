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Son dakika: Türkiye'den yardım seferberliği! ikinci defa Çad’a destek

Son dakika haberi... Yeni tip () salgınıyla mücadele kapsamında , ikinci defa ülkesi ’a yardım malzemeleri yolluyor.

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Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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TÜRKİYE'DEN YARDIM SEFERBERLİĞİ! İKİNCİSİ GERÇEKLEŞİYOR...

Yeni tip () salgınıyla mücadele kapsamında , ikinci defa ülkesi 'a yardım malzemeleri yolluyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan, arasında bir de ambulansın yer aldığı tıbbi malzemeler, Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağıyla ulaşacak.

Yardımlar Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından gidiyor.

YARDIM UÇAĞINDA NELER VAR?

Türkiye'den Çad'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin arasında; 17 bin 600 adet koruyucu eldiven, yaklaşık 40 adet bin tulum, 5 bin adet oksijen maskesi ve 1 adet tam teçhizat ambulans bulunuyor.
Son dakika: Türkiye'den yardım seferberliği! ikinci defa Çad’a destek | Video SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN YARDIM SEFERBERLİĞİ! İKİNCİ DEFA ÇAD’A DESTEK | VİDEO

Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.

Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.


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