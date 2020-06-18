Son dakika: Türkiye'den yardım seferberliği! ikinci defa Çad’a destek
Son dakika haberi... Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye, ikinci defa Afrika ülkesi Çad’a yardım malzemeleri yolluyor.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye, ikinci defa Afrika ülkesi Çad'a yardım malzemeleri yolluyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan, arasında bir de ambulansın yer aldığı tıbbi malzemeler, Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağıyla ulaşacak.
Yardımlar Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından gidiyor.
Türkiye'den Çad'a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin arasında; 17 bin 600 adet koruyucu eldiven, yaklaşık 40 adet bin tulum, 5 bin adet oksijen maskesi ve 1 adet tam teçhizat ambulans bulunuyor.
Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.
Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.
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