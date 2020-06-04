04 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: MSB duyurdu! Türkiye'den Nijer'e tıbbi malzeme yardımı

Son dakika haberine göre 'ndan yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 'e koronavirüs önlemleri için tıbbi malzeme desteğinde bulunulduğu bildirildi. Yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden Nijer'e tıbbi yardımları taşıyan 'ya ait A 400M tipi dev nakliye uçağı Ankara'dan havalandı.

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Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

Başkan 'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla 'e maske, koruyucu tulum ve koruyucu gözlük gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

MEVLANIN SÖZLERİNE YER VERİLDİ
Nijer'e hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine Türkçe ve Fransızca yer verildi.

MSB DUYURDU
'ndan yapılan açıklamada, Nijer'e koronavirüs önlemleri için tıbbi malzeme desteğinde bulunulduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla @saglikbakanligi tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer'e ulaştıracak TSK'ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti."

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