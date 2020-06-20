Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, BaşkanErdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde dün çıkan çatışmada yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan Kahya'nın ailesine bir başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.
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