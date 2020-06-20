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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Son dakika haberine göre , 'nda olan 'nın ailesine başsağlığı diledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE MESAJI

Alınan bilgiye göre, BaşkanErdoğan, bölgesinde dün çıkan çatışmada yaralanan ve sevk edildiği hastanede olan Kahya'nın ailesine bir başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

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