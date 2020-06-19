ODA TV'nin sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'a suç duyurusu!
ODA TV'nin sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın SİT alanına yaptığı kaçak kale için Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu harekete geçti. Komisyon, Soner Yalçın hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.
ODA TV'nin sahibi, Sözcü yazarı Soner Yalçın İzmir'in dünyaca ünlü turistik ilçesi Çeşme'nin Ovacık mahallesindeki tarlaya lüks kaçak villa yaptırdı. Tarlanın doğal sit alanında olduğu ortaya çıktı. Kanunlara göre, izinsiz bir çivi dahi çakılması yasak olan 10 bin 440 metrekare sit alanındaki araziye yapılan kaçak villaya dönemin CHP'li Çeşme Belediyesi yıllarca göz yumdu, yıkım kararını dahi uygulatmadı.
BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Soner Yalçın, İmar Barışı çıkınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı uygulamadan yararlanarak SİT alanındaki lüks villasını korumaya aldı. 1000 metrekare kapalı alana sahip olduğu öğrenilen 3 katlı 12 odalı lüks villa ile bahçesindeki 75 metrekare büyüklüğündeki havuz için yapı kullanım belgesi aldı. SABAH Gazetesi'nde Yalçın'ın yaptığı kaçak villa ile ilgili bilgi ve belgeleri gün yüzüne çıkarmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yalçın'ın Çeşme Ovacık'taki kaçak villası ile ilgili soruşturma başlattı.
KOMİSYON KARARI
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, doğal SİT alanına yaptığı kaçak villa nedeniyle Soner Yalçın hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdi. Yalçın'ın İstanbul Levent'te kale gibi yeniden inşa ettiği milyonlarca dolarlık villası ile ilgili de geçtiğimiz günlerde yasaya aykırı olarak usulsüz inşaat genişletme çalışması yaptığı tespit edilmişti.
Sabah
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