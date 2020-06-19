İBB Başkanı İmamoğlu'nun Bebek talimatı havada kaldı!

Ünlü isimlerin en büyük güzergahı olan Bebek ile ilgili çok ilginç bir detay ortaya çıktı. Milyon dolarlık yatırımların, lüks yeme-içme restoranlarının, denize sıfır yaşam alanlarının hemen hemen her gün gazete ve televizyonlarda ünlü isimlerle anıldığı Bebek semtinin muhtarı Ayşe Laplanche, yaklaşık 1.5 aydır muhtarlık binasının olmaması nedeniyle ekibi ile birlikte seyyar bir şekilde hizmet veriyor. Kafe ve esnaf dükkanlarında vaktinin büyük bir bölümünü geçiren Laplanche, muhtarlık binası olmadığı için geçici olarak Tevfik Fikret İlkokulu'nun alt katında bir odayı kullanıp seyyar hizmetini sürdürüyor.







İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 20 gün önce Bebek Parkı'nı ziyaret etti. Alt yapı çalışmalarının ve ilçe parklarının incelendiği gezide Laplanche, İmamoğlu'na muhtarlık binalarının olmadığını söyledi. İmamoğlu da 'Bu nasıl olur?' diyerek hemen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yanında Park ve Bahçeler Müdürü'ne talimat vererek Bebek Parkı'nın girişindeki güvenlik kulübelerinin yanına muhtarlık binası yaptırılması için talimat verdi.

Ancak İmamoğlu'nun bu talimatı diğer icraatlarında olduğu gibi yine havada kaldı. Bebek Muhtarı, 20 gündür seyyar şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü arayan Laplanche ve ekibi, bu kadar süredir işlem yapılmamasıyla ilgili sorularına "Projeyi çizdik" cevabını alıyor.





Boşalan muhtarlık binası

Ömer Karahan / Sabah