Bakanlık olaya el koydu! Soner Yalçın’ın kaçak kalesine çifte soruşturma
Yıllar önce Çeşme'nin Ovacık Mahallesinde tarla olan bir araziye villa boyutlarını geçen bir köşk diken Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın Levent’te SİT alanındaki 30 milyonluk villasını basit tadilat adı altında baştan aşağı yenilediği ortaya çıkmıştı. Oda TV’nin sahibi ve Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın’ın milyonlarca dolarlık kaçak villası ile ilgili soruşturma başlatıldı.
ODA TV'nin sahibi ve Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te kale gibi yeniden inşa ettiği milyonlarca dolarlık villası ile ilgili soruşturma başlatıldı.
SABAH'ın ortaya çıkardığı belgeleri ihbar kabul eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü SİT alanındaki usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlattı.
İzmir Çeşme'de SİT alanı üzerine villa ve havuz yaptırdığı ortaya çıkan Hüseyin Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te de kale gibi korunan 30 milyon TL'lik villasında usulsüz inşaat yaptırdığını SABAH ortaya çıkarmıştı. Soner Yalçın, 2005'te Levent Mahallesi'nde aldığı tripleks villayı beş yıl süreyle şirket ofisi olarak kullandı. 2010'da ise ikametgâh olarak kullanmaya başladı
Yalçın'ın evde 'basit tadilat' bahanesiyle başlattığı çalışmanın inşaatı genişletme amacını taşıdığı tespit edilmişti. Skandalın patlak vermesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce SİT alanındaki bu usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yalçın'ın usulsüz inşaat genişletme çalışmasının 2862 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı olduğu ve tadilat işlemlerinde yasal prosedürlerin hiçbirini yerine getirmediği belirlendi.
Sabah
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