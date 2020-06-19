İşgalci Can Dündar'a bir kötü haber daha! Dilek Dündar hakkında yakalama kararı
Muğla Bodrum’daki muhteşem villasında hem Maliye Hazine arazisini hem de devlet ormanını işgal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Can Dündar ve eşi Dülek Dündar ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dilek Dündar hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...
MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın Bodrum'daki muhteşem manzaralı villasının yalnız devlet ormanını değil Maliye Hazinesi'ne ait araziyi de 188 metre işgal ettiği ortaya çıkmış, Dündar'ın devlet ormanını 27 metre işgal ettiği de tespit edilmişti.
Dündar'ın ormanı işgal etmesiyle ilgili Muğla Orman İşletme Müdürlüğü, Can Dündar ve eşi Dilek Dündar hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
Başsavcılık, 'orman suçu kapsamında soruşturma başlatmıştı.
YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILDI
Soruşturma kapsamında ifadesi alınmak istenen Dündar'ın adresi tespit edilememişti. Konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşanmış Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bodrum Sulh Ceza Hâkimliği, adresi tespit edilemeyen firari Can Dündar hakkında yakalama emri çıkarmıştı. Soruşturmada bugün önemli bir gelişme daha yaşandı. Başsavcılığın talebi üzerine Dilek Dündar hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Yakalama emrinde Dilek Dündar'a isnat edilen fiilin 'Ormana tarla Açma' olduğu öğrenildi. Suç tarihi de 11 Mayıs 2020 olarak kayıtlara geçti.
Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH
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