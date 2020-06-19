Son dakika: 'Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması' teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu!

İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AYM'NİN KARARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

AYM, geçtiğimiz günlerde sözleşmeli personeller için güvenlik soruşturması ve arşiv taraması uygulaması ile polise sanal âlemde işlenen suçlarda internet abonelerini takip etme ve kimlik bilgilerine ulaşma yetkisini veren yasa maddesini iptal etmişti.