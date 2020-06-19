Son dakika: 'Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması' teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu!
Son dakika haberine göre İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
AYM'NİN KARARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
AYM, geçtiğimiz günlerde sözleşmeli personeller için güvenlik soruşturması ve arşiv taraması uygulaması ile polise sanal âlemde işlenen suçlarda internet abonelerini takip etme ve kimlik bilgilerine ulaşma yetkisini veren yasa maddesini iptal etmişti.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- DHKP/C’nin kasası aile boyu CHP üyesi çıktı
- Reina katliamı davasında flaş gelişme!
- SABAH’ın manşeti Can Dündar’ı gerdi
- Rusya'dan 2 koronavirüs hastasını İstanbul'a getirildi
- AK Parti'nin TBMM başkan adayı belli oldu
- Şentop'tan flaş açıklama
- MİT ve jandarmadan terör örgütüne ortak operasyon
- 796 bin lira ile yakalanan FETÖ’cü tutuklandı
- MHP'den Mustafa Şentop açıklaması
- İşgalci Can'a bir kötü haber daha!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lise sınav duası! İşte LGS'de başarılı olmak için okunacak dualar ve sınav kazanma duası
- Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! Yükselişin sürmesi durumunda... Gram, çeyrek altın ne kadar?
- Tarih belli oldu mu? Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
- KPSS 2020/8 tercihleri ne zaman bitiyor? Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
- TOKİ Trabzon Araklı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Araklı 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: Sorumluluk sınavları ertelendi mi? 2020 MEB Lise sorumluluk sınavları ne zaman?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 21-2 Haziran Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Trabzon TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Trabzon Merkez 480 konut kura çekilişi
- Son dakika: YKS ertelendi mi? Danıştay'dan YKS kararı! 2020 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama
- Son dakika: İstanbul'da maske takmama cezası ne kadar? İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı?