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Son dakika: 'Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması' teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu!

Son dakika haberine göre İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi Başkanlığına sunuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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KRİTİK TEKLİF TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU!

İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi Başkanlığına sunuldu.

AYM'NİN KARARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
AYM, geçtiğimiz günlerde sözleşmeli personeller için güvenlik soruşturması ve arşiv taraması uygulaması ile polise sanal âlemde işlenen suçlarda internet abonelerini takip etme ve kimlik bilgilerine ulaşma yetkisini veren yasa maddesini iptal etmişti.

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