19 Haziran 2020, Cuma
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SABAH’ın manşeti Can Dündar’ı gerdi

yazarı , ’nin yeni patronu hakkında çarpıcı bir habere imza attı. tırları davasında ceza alan firari ’ı SABAH’ın manşeti korkuttu. Dündar, “Medyanın yüzde 95’ine sahip olmak yetmedi saraya... Çünkü halk hala -bu çerçöpü değil- kalan yüzde 5’i izliyor. O yüzden gözünü son kalelere dikti. #HalkTV” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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SABAH’IN MANŞETİ CAN DÜNDAR’I GERDİ

Gazetesi'nin yazarı , 'nin yeni patronu hakkında bir habere imza attı. Güngör haberinde, "Halk Tv'yi alan Cafer Mahiroğlu paravan. Kendisi resmi kayıtlarda yok. Kâğıt üzerinde sahip eniştesi Süleyman Özen. Yönetimde eşinin teyze kızı ve baldızı var. Mahiroğlu'nun 'deki şirketleri batak. Paranın kaynağı ne? , izini araştırıyor" dedi.

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HALK TVCAN DÜNDAR'I RAHATSIZ ETTİ

tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan firari 'ı Sabah Gazetesi'nin manşeti gerdi.

'da yaşayan Dündar, Twitter hesabından şunları yazdı: "Medyanın yüzde 95'ine sahip olmak yetmedi saraya... Çünkü halk hala -bu çerçöpü değil- kalan yüzde 5'i izliyor. O yüzden gözünü son kalelere dikti. #HalkTV."

MASAK FETÖ İZİ ARAŞTIRIYOR!

SABAH Gazetesi'nin manşetinde yeralan haberde şun ifadeler yeraldı: "İngiltere'de şirketleri zora giren Mahiroğlu'nun Halk TV'yi nasıl aldığı merak konusu… Mali Suçları Araştırma Kurulu da (MASAK) Halk TV'nin batık paravan patronu Mahiroğlu'nun para kaynaklarını mercek altına aldı. MASAK, Mahiroğlu'na 'daki FETÖ sermayesinin gizlice destek verip vermediğini araştırıyor. Daha önce Mahiroğlu'nu, FETÖ firarisi Akın İpek'in desteklediği iddiaları gündeme gelmişti."

(DAMLA KAYA/SABAH)

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