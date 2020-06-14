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Kaçak Can Dündar'ın kaçak villası yıkıldı! Ormana verdiği tahribat havadan görüntülendi
Kırmızı bültenle aranan ve MİT TIR'ları ihanetinin başrolü firari Can Dündar'ın Muğla'daki kaçak villasının yıkımı devam ediyor. Dündar'ın 5 milyonluk villası için orman katliamı yaptığı ortaya çıktı. Yıkımı devam eden kaçak villa Can Dündar'ın Gezi kalkışmasındaki asıl amacının yeşili korumak olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 14.06.2020 13:54Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 13:57