Firari vatan haini Can Dündar'a mahkemeden büyük şok! Radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar'a ait, internetten yayın yapan "Özgürüz Radyo" ve "ozguruz20.org" internet sitesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) devreye girmesiyle, mahkeme tarafından erişime kapatıldı. Öte yandan Dündar'ın 'gizli belge ve bilgileri açıklama suçu'ndan yargılanması devam ediyor.
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, internetten yayın yapan radyo ve televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi Kurula verildikten sonra İzleme ve Değerlendirme Dairesinde kurulan özel ekip, kaçak yayınları takibe aldı.
RADYO VE İNTERNET SİTESİ ERİŞİME KAPATILDI
Yapılan sıkı takip sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan firari Can Dündar'ın yayın yönetmeni olduğu tespit edilen "ozguruz20.org" sitesi kapatıldı.
Sitede "Özgürüz Radyo" ismi altında, canlı ve bir yayın akış çizelgesine bağlı kaçak radyo yayını yapıldığını tespit eden RTÜK, devletin ilgili kurumlarını harekete geçirerek konunun mahkemeye taşınmasını sağladı.
İnceleme sonrası mahkeme, ilgili kaçak radyo yayınının durdurulmasına karar verdi ve internet sitesine erişim engeli getirdi.
"GİZLİ BELGE VE BİLGİLERİ AÇIKLAMAK SUÇU"
Firari Can Dündar'ın "gizli belge ve bilgileri açıklamak" ve "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından yargılaması devam ediyor.
Yargılamadan kaçmak için yurt dışına firar eden ve hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Dündar, RTÜK tarafından kapatılan radyosunda Türkiye aleyhinde yayınlar yapıyordu.
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