Son dakika: Hazine ve orman arazisini işgal eden Can Dündar hakkında yakalama kararı!
Son dakika haberine göre Muğla Bodrum’daki muhteşem villasında hem Maliye Hazine arazisini hem de devlet ormanını işgal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...
MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın Bodrum'daki muhteşem manzaralı villasının yalnız devlet ormanını değil Maliye Hazinesi'ne ait araziyi de 188 metre işgal ettiği ortaya çıkmış, Dündar'ın devlet ormanını 27 metre işgal ettiği de tespit edilmişti.
Dündar'ın ormanı işgal etmesiyle ilgili Muğla Orman İşletme Müdürlüğü, Can Dündar ve eşi hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık, 'orman suçu kapsamında soruşturma başlatmıştı.
YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILDI
Soruşturma kapsamında ifadesi alınmak istenen Dündar'ın adresi tespit edilememişti. Konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bodrum Sulh Ceza Hâkimliği, adresi tespit edilemeyen firari Can Dündar hakkında yakalama emri çıkarttı.
Yakalama emrinde Dündar'a isnat edilen fiil 'Ormana tarla Açma' olduğu, suç tarihinin de 11 Mayıs 2020 olduğu yer aldı.
HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Korkak Hafter barışı 9 kez baltaladı!
- Haliç 90'lara geri döndü: Çöp ve çamura boğuldu!
- Türkiye'den ABD'ye 'Metin Topuz' tepkisi
- TSK'dan Akdeniz'de gövde gösterisi!
- FETÖ'ye 8 ilde şok operasyon
- Sevda Noyan için istenen ceza belli oldu!
- Twitter'dan ifade özgürlüğüne sansür!
- HDP'li Kaya'dan Diyanet'e çirkin sözler!
- Başkan Erdoğan startı verecek! Dünyada sayılı ülkede var
- ATA AÖF final sınavı ne zaman?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Kayserispor maçı şifresiz mi? 12 Haziran FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
- Altın almalı mı, satmalı mı? Uzmanlardan altın yorumu! Gram altın, çeyrek altın tam altın fiyatları ne kadar?
- 0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır?
- ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...
- Son dakika: Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi
- Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?
- Düğün yapacaklar bu habere kilitlendi! Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları kuralları nasıl olacak?
- BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri
- Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?
- Bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü! beIN Sports Süper Lig maçları şifresiz mi?
- e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?
- Son dakika: Altın fiyatları ne olacak? Alımların devam etmesi halinde... 12 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları