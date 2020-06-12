Son dakika: Hazine ve orman arazisini işgal eden Can Dündar hakkında yakalama kararı!

MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın Bodrum'daki muhteşem manzaralı villasının yalnız devlet ormanını değil Maliye Hazinesi'ne ait araziyi de 188 metre işgal ettiği ortaya çıkmış, Dündar'ın devlet ormanını 27 metre işgal ettiği de tespit edilmişti.

Dündar'ın ormanı işgal etmesiyle ilgili Muğla Orman İşletme Müdürlüğü, Can Dündar ve eşi hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık, 'orman suçu kapsamında soruşturma başlatmıştı.

YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILDI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınmak istenen Dündar'ın adresi tespit edilememişti. Konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bodrum Sulh Ceza Hâkimliği, adresi tespit edilemeyen firari Can Dündar hakkında yakalama emri çıkarttı.

Yakalama emrinde Dündar'a isnat edilen fiil 'Ormana tarla Açma' olduğu, suç tarihinin de 11 Mayıs 2020 olduğu yer aldı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH