14 Haziran 2020, Pazar
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Firari Can Dündar tarafından işgal edilen toprak geri alındı

’ın ’da hazine ve orman işgalli villasında havuz yıkıldı, ormanı işgal eden villa duvarı kaldırıldı. Kaçak havuz molozla doldurulurken SABAH kaçak villada yapılan çalışmaların son durumunu gösteren fotoğraflara ulaştı. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberinin detayları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2020
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FİRARİ CAN DÜNDAR TARAFINDAN İŞGAL EDİLEN TOPRAK GERİ ALINDI

tırlarıyla ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nde ihanet gibi manşeti attıktan sonra hapis cezasına çaptırılan ve ardından firar eden kaçak 'ın 'da muhteşem manzaralı villasını satıp parasını yurt dışına kaçırmak istediği SABAH tarafından ortaya çıkarılmıştı.



HAZİNE VE ORMAN ARAZİSİNİ İŞGAL ETTİĞİ SAPTANMIŞTI

Dündar'ın Kumbahçe'deki muhteşem manzaralı villasının hem hazine arazisinin hem de ormanı işgal ettiği saptanmıştı. Can Dündar'ın Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü, Dündar hakkında orman işgalinden Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ayrıca, Dündar'a işgale son vermesi için süre tanınmıştı. Can Dündar'ın hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.



SON DURUMU SABAH GÖRÜNTÜLEDİ

Can Dündar'ın evindeki kaçak inşaat çalışmasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde çalışma başlatılmıştı. Maliye Hazinesi'ne ve orman işgaline son verilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların son durumunu SABAH görüntüledi.



Villadaki kaçak havuza ait betonun kırılıp içinin doldurulduğu görüldü. İçi molozla doldurulan havuzun içinin ormana ait toprak ile kapatıldığı görüntülere yansıdı. Ayrıca ormanın içine örülen duvarın da kaldırıldığı görüldü. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, perbola gibi kaçak bölümler yıkıldı. Öte yandan tahliye için 15 gün süre verilen villada 11 Haziran'da Bodrum Belediyesi ile Bodrum Müdürlüğü ekiplerince, inceleme yapıldığı öğrenildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH

Kaçak Can Dündar'ın kaçak villası yıkıldı! Ormana verdiği tahribat havadan görüntülendi KAÇAK CAN DÜNDAR'IN KAÇAK VİLLASI YIKILDI! ORMANA VERDİĞİ TAHRİBAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika: Hazine ve orman arazisini işgal eden Can Dündar hakkında yakalama kararı! SON DAKİKA: HAZİNE VE ORMAN ARAZİSİNİ İŞGAL EDEN CAN DÜNDAR HAKKINDA YAKALAMA KARARI!
Firari Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün FİRARİ CAN DÜNDAR'IN VİLLASINDAKİ KAÇAK BÖLÜMLERİN YIKIMINDA SON GÜN

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