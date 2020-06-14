Firari Can Dündar tarafından işgal edilen toprak geri alındı
Can Dündar’ın Bodrum’da hazine ve orman işgalli villasında havuz yıkıldı, ormanı işgal eden villa duvarı kaldırıldı. Kaçak havuz molozla doldurulurken SABAH kaçak villada yapılan çalışmaların son durumunu gösteren fotoğraflara ulaştı. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberinin detayları...
MİT tırlarıyla ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nde ihanet gibi manşeti attıktan sonra hapis cezasına çaptırılan ve ardından yurt dışına firar eden kaçak Can Dündar'ın Bodrum'da muhteşem manzaralı villasını satıp parasını yurt dışına kaçırmak istediği SABAH tarafından ortaya çıkarılmıştı.
HAZİNE VE ORMAN ARAZİSİNİ İŞGAL ETTİĞİ SAPTANMIŞTI
Firari Can Dündar'ın Kumbahçe'deki muhteşem manzaralı villasının hem hazine arazisinin hem de ormanı işgal ettiği saptanmıştı. Can Dündar'ın Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü, Dündar hakkında orman işgalinden Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ayrıca, Dündar'a işgale son vermesi için süre tanınmıştı. Can Dündar'ın hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
SON DURUMU SABAH GÖRÜNTÜLEDİ
Can Dündar'ın evindeki kaçak inşaat çalışmasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde çalışma başlatılmıştı. Maliye Hazinesi'ne ve orman işgaline son verilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların son durumunu SABAH görüntüledi.
Villadaki kaçak havuza ait betonun kırılıp içinin doldurulduğu görüldü. İçi molozla doldurulan havuzun içinin ormana ait toprak ile kapatıldığı görüntülere yansıdı. Ayrıca ormanın içine örülen duvarın da kaldırıldığı görüldü. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, perbola gibi kaçak bölümler yıkıldı. Öte yandan tahliye için 15 gün süre verilen villada 11 Haziran'da Bodrum Belediyesi ile Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince, inceleme yapıldığı öğrenildi.
HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- ‘Muhtacım’ diye dolandırmak istedi!
- Balıkesir'de katliam gibi kaza
- Türkiye İdlib'deki yetim çocukları sevindirdi
- Başkan Erdoğan'dan Ebru Şallı'ya manevi destek
- Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem
- Bahçeli'den flaş "Ayasofya Camisi" açıklaması
- Başkan Erdoğan'dan "Jandarma" mesajı
- Soyer çifti gözlerini "Süt kuzuları"nın parasına dikti
- Bakan Kurum'dan Bingöl depremiyle ilgili açıklama
- Uçuş kodlarında dikkat çeken detay...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ekinoks tarihleri: Yaz gündönümü ne zaman? 2020 en uzun gün ne zaman olacak?
- THY yurt dışı uçuş takvimi: Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Eğlence mekanları ne zaman açılıyor? Nargile kafeler ne zaman açılacak?
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Düğünler nasıl olacak?
- Son dakika: Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: YKS ertelendi mi? YKS giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi? Süre uzayacak mı? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Son dakika: Tekirdağ'a giriş çıkış yasak mı? Tekirdağ Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi
- SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?
- 13 Haziran bugün hangi maçlar var? 2020 Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları