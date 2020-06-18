Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ilk 36 saat: 500'den fazla hedef vuruldu
Son dakika haberi... Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef, top, Fırtına obüsü, ÇNRA, SİHA ve F-16 atışlarıyla imha edildi.
Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor.
Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin'de belirlenen bölgelere yönelik hava hücum harekatı sürüyor, teröristlere ait hedefler tek tek yerle bir ediliyor.
Zor arazi koşullarına rağmen operasyonu planlandığı şekilde başarıyla sürdüren Mehmetçik, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye; silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor.
İHA VE SİHA'LAR SÜREKLİ TAKİPTE
Operasyonun başlamasından bu yana geçen yaklaşık 36 saat içinde terör örgütüne ait belirlenen 500'den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildi.
Atışlarla bölgenin yumuşatılmasının ardından belirlenen bölgelere komandolar karadan sızma harekatı gerçekleştirirken bazı komando birlikleri de helikopterlerle bölgeye indirildi. Komandolar, yer yer 1900 metre ve üzeri yüksekliğe çıkan zorlu arazi koşullarında terör yuvalarına girmeyi sürdürürken İHA ve SİHA'lar da bölgeyi sürekli olarak tarıyor.
HAREKAT MERKEZİ'NDE YOĞUN MESAİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK Komuta Kademesi'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi devam ediyor.
Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geldiği Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı. Video konferans yöntemi ile harekata katılan birlik komutanları ile görüşen Akar ve Komutanlar sahadaki durumu da gece boyunca yakından takip etti, talimatlar verdi.
"GAYET GÜZEL GİDİYOR"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, birlik komutanlarına hitabında, "Pençe-Kaplan Operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edip inşallah başarılı bir şekilde bu operasyonu da sonlandıracağız" diye konuştu.
Operasyon bölgesindeki personelin güvenliğinin sağlanmasının önemine de vurgu yapan Akar, şunları söyledi:
"Bizim gözümüz, kulağımız sizde. Oradaki tozu da toprağı da rüzgarı da soğuğu da buradan hissetmeye çalışıyoruz. Vazifenin ifası için gereken ne varsa onun yapılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bugünlere kolay gelinmedi. Geçmişe, 2015 yılına doğru bakın, teröristlerin 'girilemez', 'ulaşılamaz' dedikleri nerelere girildi, nerelere çıkıldı, neredeki inler, barınaklar, sığınaklar teröristlerin başlarına yıkıldı. Aynı tertip ve düzende ilerlemek suretiyle inşallah Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp, komandonun tarihine, Kara Kuvvetlerimizin tarihine, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz. Bugünlere gelinmesinde büyük emekleri olan, kanlarıyla canlarıyla bu başarının gerçekleşmesine katkı sağlayan şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımızı ve minnetlerimi sunuyorum."
Birlik komutanları da "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceğini bu kapsamda verilecek her görevi yerine getirmeye hazır olduklarını" dile getirdiler.
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