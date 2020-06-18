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Son dakika: Kırmızı bültenle aranıyordu! DHKP/C'nin "kasası" İzmir'de yakalandı...

Son dakika haberine göre; aranan ve terör örgütü /C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, 'de yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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DHKP/C'NİN KASASI YAKALANDI!

aranan ve terör örgütü /C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D'nin 'de yakalandığı bildirildi.

Son dakika: DHKP/C'nin kasası İzmir'de yakalandı |Video SON DAKİKA: DHKP/C'NİN KASASI İZMİR'DE YAKALANDI |VİDEO

İzmir Emniyet Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi üzerinden, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün Bornova ilçesinde operasyon düzenlediğini duyurdu.

Operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı belirtildi.

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