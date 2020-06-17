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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türk komandosu gücünü gösteriyor | Video

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Giriş: 17.06.2020 09:56
Güncelleme:17.06.2020 09:57
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonu" hakkında yaptığı ilk açıklamada "Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden #Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türk komandosu gücünü gösteriyor | Video SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: TÜRK KOMANDOSU GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR | VİDEO




BAKAN AKAR: TÜRK KOMANDOSU GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Bakan Hulusi Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonu" hakkında yaptığı ilk açıklamada "Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.

KOMANDOLAR HAFTANİN'DE TERÖR HEDEFLERİNİ İMHA EDİYOR

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komando birlikleri Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de terör örgütüne ait hedefleri imha ediyor.

Operasyonda ilk olarak tüm harekat alanı ateş altına alındı, Fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150'den fazla hedef vuruldu.

Atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra etti.

AK Partiden Pençe-Kaplan Operasyonu hakkında ilk açıklama AK PARTİ'DEN PENÇE-KAPLAN OPERASYONU HAKKINDA İLK AÇIKLAMA
Son dakika: Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonunu Harekat Merkezinden yönetiyor SON DAKİKA: BAKAN AKAR VE TSK KOMUTA KADEMESİ PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NU HAREKAT MERKEZİ'NDEN YÖNETİYOR
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor! 150den fazla hedef imha edildi SON DAKİKA: PENÇE-KAPLAN OPERASYONU BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR! 150'DEN FAZLA HEDEF İMHA EDİLDİ

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