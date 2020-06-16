Türkiye'den Pençe-Kartal Operasyonu'na tepki gösteren Arap Ligi'ne sert cevap
Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Türkiye'nin terör örgütü PKK unsurlarına yönelik başlattığı Pençe-Kartal Operasyonu'na tepki göstermişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü PKK'ya değil de teröre yapılan operasyona tepki gösteren Arap Ligi Genel Sekreteri için kınama mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit'in, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin ifadelerine tepki göstererek, "Irak'ta yuvalandığı yerlerden yıllardır ülkemize yönelik hain terör eylemleri düzenleyen PKK'ya değil de bu terör örgütüne karşı 14 Haziran gecesi icra edilen 'Pençe-Kartal Operasyonu'na verilen tepkiyi reddediyoruz." ifadesini kullandı.
"TERÖRE YAPILAN OPERASYONA TEPKİYİ KINIYORUZ"
Aksoy, Arap Ligi Genel Sekreteri Gheit'in, Türkiye'nin Pençe-Kartal Operasyonu'na dair ifadeleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
Sözcü Aksoy, "Gheit tarafından, Irak'ta yuvalandığı yerlerden yıllardır ülkemize yönelik hain terör eylemleri düzenleyen PKK'ya değil de bu terör örgütüne karşı 14 Haziran gecesi icra edilen 'Pençe-Kartal Operasyonu'na verilen tepkiyi reddediyoruz." ifadesine yer verdi.
Ahmed Aboul Gheit'in, sadece Türkiye'yi değil Arap Ligi'nin üyesi Irak'ın egemenliğini de tehdit eden PKK terör örgütünün mezalimini görmezden gelmesinin ibret verici olduğunu vurgulayan Hami Aksoy, şunları kaydetti:
"Evvelden beri, PYD/YPG/PKK terör örgütünün etnik temizlik politikasını ve insanlığa karşı işlediği suçları görmezden gelen Arap Ligi Genel Sekreteri Gheit'i, terörizmle mücadele konusunda ilkeli ve tutarlı bir söylem benimsemeye davet ediyoruz."
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