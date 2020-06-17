Mahkemeye FETÖ tehdidinin belgesi ortaya çıktı
İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’ndaki bir Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, üyeleri ve duruşma savcısı yapılan FETÖ yargılaması sonrası haklarında mahkûmiyet kararı verdikleri sanığın avukatı tarafından tehdit edilmişti. O tehdidin duruşma tutanaklarına geçen belgesi ortaya çıktı. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberinin detayları…
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan bir duruşmada FETÖ/PDY üyesi olmaktan tutuklu olarak yargılanan Asiye E. ve Rabia Y. hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonunda FETÖ sanığı Rabia Y. ve Asiye E.'ye FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçu kapsamında toplamda 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
"BEN BAŞKASINA BENZEMEM, BİREBİR GÖRÜŞECEĞİM, HEPİNİZE GÖSTERECEĞİM"
Duruşmanın sona ermesi ve hükmün açıklanması ardından duruşma tutanağını alan sonra FETÖ sanığı Rabia Sultan Y.'nin avukatı Ömer Cihad Bekaroğlu heyete ve Cumhuriyet Savcısı'na hitaben ''bu kızdan ne istiyorsunuz, derdiniz ne sizin, söyleyin de anlayalım, sizinle çok net tek tek görüşeceğim, bu iş biter, ben başkasına benzemem, birebir görüşeceğim, hepinize göstereceğim'' şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunmaya başladı.
MAHKEME SALONUNDAN ÇIKARILDI
Salon dışına çıkması istenen söz konusu avukat, tekrar avukat masasına oturmaya çalıştı ve aynı sözleri tekrarladığı sırada üye hakim tarafından ''Avukat bey lütfen dışarı çıkın biz sizi dinlemek zorunda değiliz, ne görüşeceksiniz bizimle'' şeklinde uyarıldı. Güvenlik görevlilerine haber verilmesi üzerine iki güvenlik görevlisinin dışarı çıkarmak istediği Ömer Cihad Bekaroğlubu kez kürsüye doğru yaklaşarak, vücut hareketleriyle diklenerek, göğsünü ve kafasını öne doğru eğerek ''ben kimseye benzemem, gel şimdi görüşelim dışarıda, gel gel bekliyorum, dışarıda bekliyorum, siz hakim savcı değilsiniz, insan değilsiniz, tek tek hepiniz hayvansınız, evet hayvansınız'' şeklinde tehdit ve hakaretlerini sürdürdü. Tehditçi avukat daha sonra güvenlik görevlilerince salondan çıkarıldı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Heyet, zapta geçirdiği avukatın tehdit ve hakaret içerikli sözlerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndererek suç duyurusunda bulundu. Ulaştığımız mahkeme tutanağında tehdit olayının an be an mahkeme zaptına geçirildiği öğrenildi. Tehditçi avukat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (Atakan Irmak/Sabah)
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