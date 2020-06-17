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Haftanin’in önemi ne? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber’de açıkladı

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Giriş: 17.06.2020 02:24
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta bulunan Haftanin bölgesine Pençe-Kaplan Operasyonu’nun başladığını duyurarak, kahraman komandolarımızın bölgede olduğunu açıklamıştı. A Haber’e konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Haftanin’in önemini anlattı.

Coşkun Başbuğ şu ifadeleri kullandı: Geçtiğimiz günlerdeki harekatta şunu vurgulamıştık; bu tür operasyonlarda, hava unsurlarının katıldığı operasyonlarda, karayla da desteklenmesi ve operasyonun da selameti için kara unsurlarının da devreye girmesinin şart olduğunu ifade etmiştik. Zaten Genelkurmay karargahında da bu operasyon günler öncesinden planlanmış ve operasyonun ne şekilde ilerleyeceği zaten netleştirilmiş ve belirlenmişti. Ancak, istihbari bilgilerden dolayı şüphesiz bu bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı ve bu elde edilen bilgiler doğrultusunda, çapulcu sürüleri tarafından kullanılan kamplar, o bölgede harekatın selameti için nereden girilmesi gerektiği, nasıl bir istikametle yol alınması gerektiği yönünde yapılan şüphesiz kıymetli çalışmalar vardır.

PKK'NIN TÜRKİYE'YE GEÇİŞ GÜZERGAHI

Genelkurmay işte bu çalışmalar ve eldeki istihbari bilgileri değerlendirdikten sonra muhtemelen Haftanin üzerine karar verdiler. Zira bu bahsettiğimiz coğrafya, Haftanin terörle mücadelede çokça adı geçen ve örgüt tarafından da sıkça kullanılan hem Türkiye'ye geçiş güzergahı hem de örgütün kendi içindeki faaliyetlerinde de kullandığı bir bölgeydi.

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