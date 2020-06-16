Turgut Aslan, Çorum'un Ortaköy İlçesi'nde 1962 yılında doğdu. 1981 yılında Polis Koleji'nden 1981 yılında mezun olduktan sonra 1985'te Polis Akademisi'ni başarıyla tamamladı. Komiser yardımcısı olarak başladığı görevine Bursa, Bingöl, Marsilya/Fransa Başkonsolosluğu, Ankara, Yozgat ve Tunceli şehirlerinde çalıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde farklı birimlerle çalışmaya devam eden Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olarak atandı. Görevi süresince terör örgütleriyle mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca ve kahramanca mücadelesini sürdürdü.

ANORMAL BİR ŞEYLER OLDUĞUNU ANLADI, HAREKETE GEÇTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan (58), 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün en hain saldırılarından birini yaşadı. Anormal bir hareketlilik olduğunu fark edince bilgi almak için saat 22.18 sularında Jandarma Genel Komutanlığı'na koruması Hasan Gürhal ile gitti. Burada Fetullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından ana binaya sokulan Aslan, koruması ve şoförünün elleri ve gözleri bağlandı.

FETÖ'NÜN ÖLÜM LİSTESİNDEYDİ

FETÖ'nün ölüm listesinde yer alan TEM Daire Başkanı Aslan ile koruması Hasan Gürhal, darbeci Albay Erkan Öktem ve Fetullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından infaza götürüldü. Her ikisi de binanın dışındaki bir bölümde başından vuruldu. Koruması Gürhal şehit olurken TEM Daire Başkanı Aslan ağır yaralandı. Aslan, Özel Harekatçılar tarafından hareketsiz halde bulunduğunda hemen hastaneye kaldırıldı. Beş beyin ameliyatı geçiren Aslan, beş ay yoğun bakımda kaldı.

GÖZLERİNİ AÇTIĞINDA "FETÖ BAŞARILI OLDU MU?" DİYE SORDU

Gazi Hastanesi'nde tedavi edilen TEM Daire Başkanı Aslan yaşadığı olayla ilgili şunları söyledi: "Atlı Spor Kulübü'nde yemek tam bitiyordu. Helikopter gördüm havada. Bir anormallik var, dedim. Ben gider gitmez beni rehin aldılar, ellerimi bağladılar. Beni ikinci kata çıkardılar. Su istedim orada 'Bak yüz yüze bakacağız, karışmam sonra' dedim. 'Onların sözü geçmez, TSK yönetime el koydu' dedi. Saat 6 gibi benim kafama sıktılar. Korumam Hasan Gürhal şehit oldu. Ben beş beyin ameliyatı ve beş ay komada kalmışım Gazi Hastanesi'nde… Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ben uyandığımda 'FETÖ acaba başarılı oldu mu? Başarılı oldu ise bu memlekette demokrasi kaybetti' diye sormuşum. FETÖ iyi ki kazanamamışız, kazansaydı halk kaybederdi, biz kaybederdik, demokrasi kaybederdi. İyi ki kazanmamış!"

"BİZİM KANIMIZ YERDE KALMAZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Gazi unvanı alan eski TEM Daire Başkanı Aslan, "Şimdi hesap veriyorlar, adam gibi anlatırlar da ceza alırlar inşallah. Bizim kanımız yerde kalmaz diye düşünüyorum. Onlara da teslim olmadık Allah'a şükür!"

FETÖ'NÜN MERCEK ALTINA ALINMASI TALİMATINI VERDİ



15 Temmuz'da kahramanca mücadelesinden dolayı Devlet Övünç Madalyası verilen Aslan geçen yıl yaptığı bir konuşmada, "2014 yılında Terörle Mücadele Dairesi Başkanı olarak atandıktan sonra FETÖ'nün her yaptığını mercek altına alınması talimatı verdim. TEM Dairesi olarak FETÖ'nün terör örgütü olduğuna dair bir rapor yazarak altına imza attım. FETÖ raporu adli makamlara gönderildi. FETÖ ile mücadelede hukuki dayanak ve zemin oldu. Raporumuz ve sonrasında adli mecrilerin tescili ile FETÖ terör örgütü olarak tescillendi. Bu dönemde diğer terör örgütü mensuplarıyla FETÖ'cüden PKK'ya her türlü istihbarat verdiğine bizzat tanık oldum" demişti.



(DAMLA KAYA/SABAH)