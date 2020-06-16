Muğla'nın göz bebeğinin son hali içler acısı!

Turizm cenneti Muğla'nın göz bebeği Datça'da bulunan Palamutbükü Gerence (Akvaryum) Koyu'nun son hali içler acısı…

Tatilcilerin uğrak mekanı olan ünlü koya atılan pet şişe ve içecek kutuları hem doğaya zarar verirken hem de görüntü kirliliği oluşturuyor. Doğanın güzelliğine ket vuran bu çöpler duyarlı vatandaşlarca toplanmaya çalışılıyor.

Datça Belediye ekiplerinin ilgisiz kaldığı çöp yığınları konusunda bir an önce adım atması bekleniyor.

Hayrettin Şaşmaz/SABAH