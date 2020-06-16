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Muğla'nın göz bebeğinin son hali içler acısı!

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, ’nın göz bebeği Datça (Akvaryum) Koyu adeta çöplüğe döndü. Denize girmek için giden kişilerce bırakılan ve içecek kutuları görenleri hayrete düşürdü. Bazı duyarlı vatandaşlarca toplanmaya çalışılan çöplere belediye ekiplerinin el atması bekleniyor…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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MUĞLA'NIN GÖZ BEBEĞİNİN SON HALİ İÇLER ACISI!

cenneti 'nın göz bebeği Datça'da bulunan (Akvaryum) Koyu'nun son hali içler acısı…

Tatilcilerin uğrak mekanı olan ünlü koya atılan ve içecek kutuları hem doğaya zarar verirken hem de görüntü kirliliği oluşturuyor. Doğanın güzelliğine ket vuran bu çöpler duyarlı vatandaşlarca toplanmaya çalışılıyor.

Datça Belediye ekiplerinin ilgisiz kaldığı çöp yığınları konusunda bir an önce adım atması bekleniyor.

Hayrettin Şaşmaz/SABAH

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