Eda Demirci, FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın kirli yüzünü böyle anlattı!
Son dakika haberi... FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kalan eski eşi Eda Demirci, yaşananların perde arkasını tek tek açıkladı. İsmail Küçükkaya'nın açıklamalarından ötürü kendisine üç ayrı tazminat davası açtığını belirtti. Öte taraftan sosyal medya hesabı Instagram üzerinden acılarını haykıran Eda Demirci, Cumhurbaşkanlığından, Aile ve Çalışma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'ndan yardım talebinde de bulundu.
FOX TV'de haber spikeri İsmail Küçükkaya'nın eşine uyguladığı insanlık dışı şiddetin tüm boyutları açığa çıkıyor. Eski eşi Eda Demirci, FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın kirli yüzünü deşifre etti.
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN VE BAKANLIKTAN YARDIM TALEBİ
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kalan eski eşi Eda Demirci, yaşananların perde arkasını tek tek açıkladı.
İsmail Küçükkaya'nın açıklamalarından ötürü kendisine üç ayrı tazminat davası açtığını belirtti. Öte taraftan sosyal medya hesabı Instagram üzerinden acılarını haykıran Eda Demirci, Cumhurbaşkanlığından, Aile ve Çalışma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'ndan yardım talebinde de bulundu.
Demirci, "Psikolojik şiddet devam ediyor. Dava sürecinde gizlilik kararı sebebi ile susturuldum. Dün yaptığım açıklamaların ardından bana tüm bu acıları yaşatan İsmail Küçükkaya yine özür dilemek yerine 3 ayrı tazminat davası açtığını iletti. Konuşma yasağı ile yine susmak zorunda kalabilirim. Adalet istiyorum" dedi.
FOX TV'nin haber sunucusu İsmail Küçükkaya, 9 Temmuz 2016'da dünya evine girdiği öğretmen Eda Demirci'ye yaklaşık üç yıl süren evliliği boyunca adeta hayatı ona dar etti. Fiziksel ve psikolojik şiddet, aldatma, tehdit gibi birçok olumsuz durumla karşı karşıya kaldığını ifade eden Eda Demirci, ekranlarda "kadına şiddet" konusunda duyar kasan Küçükkaya'nın gerçek yüzünü gün yüzüne çıkarmış oldu.
İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN PSİKOLOJİK BASKI SÜRÜYOR!
Her defasında kadına şiddet konusunda duyar kasan ancak eski eşine hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uygulayan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, eski eşi Eda Demirci'nin açıklamalarından sonra adeta tutuştu. Demirci'den özür dilemek yerine 3 ayrı tazminat davası açan Küçükkaya, eski eşine psikolojik şiddete uygulamaya hala devam ediyor.
İSMAİL KÜÇÜKKAYA, EDA DEMİRCİ'YE YUMRUK ATTI
Evliliği süresinde şiddete maruz kaldığını belirten Eda Demirci, İsmail Küçükkaya'nın suratına yumruk attığını açıkladı. Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini ifade etti.
EDA DEMİRCİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ, BAŞKAN ERDOĞAN VE EMİNE ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ
Sunucu İsmail Küçükkaya'nın "Atatürkçülük maskesi" ardına gerçek yüzünü gizlediğini ifade eden Eda Demirci, sözde Atatürkçülere de seslenerek, "Ben Atatürkçü öğretmenim. Peki Atatürkçüler beni niye savunmadınız? Her şeyiniz yalanmış." mesajını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı şiddet nedeniyle Sıla'yı aradığını vurgulayan Eda Demirci, kendisinin aranmadığını belirterek Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzünü de açığa vurdu. Öte taraftan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a çağrıda bulunan Eda Demirci, onlardan yardım talep etti.
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